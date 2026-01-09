63 detenidos en la rave de Albacete por disturbios y por organizar un evento ilegal

La Guardia Civil ha detenido a 63 personas en relación con la rave celebrada en una zona rural de Albacete, un evento convocado sin autorización y que derivó en disturbios y altercados durante la intervención policial. Los agentes acudieron al lugar tras recibir avisos por la presencia de centenares de asistentes, música a gran volumen y ocupación irregular de terrenos privados.

Intervención policial y cargos

Según fuentes de la investigación, entre los detenidos hay presuntos organizadores de la fiesta, responsables de montar equipos de sonido y estructuras sin permisos, así como participantes implicados en desórdenes públicos, resistencia y daños. Durante la operación se incautaron equipos de sonido profesionales, generadores y material logístico empleado para mantener el evento activo durante horas.

Las autoridades recuerdan que este tipo de celebraciones carecen de medidas de seguridad, suponen un riesgo para los asistentes y generan un impacto medioambiental en espacios no habilitados. La investigación continúa abierta para determinar posibles responsabilidades adicionales vinculadas a la convocatoria y difusión del evento ilegal.