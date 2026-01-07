Venezuela decreta siete días de duelo nacional por los fallecidos en el ataque estadounidense sobre Caracas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de duelo nacional en homenaje a las personas que, según el Gobierno, perdieron la vida durante el ataque militar ejecutado por fuerzas de Estados Unidos sobre Caracas y zonas aledañas el pasado sábado. La medida fue anunciada este martes en un mensaje transmitido por la televisión estatal, en el que Rodríguez calificó a los fallecidos como “jóvenes mártires” que “ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro”.
Reacción oficial y contexto del conflicto
El decreto llega en un contexto de fuerte tensión tras la operación estadounidense que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según describen las autoridades de Washington. Las cifras de víctimas varían según las fuentes, aunque el Ejército venezolano y el Gobierno cubano han informado de decenas de militares muertos en los enfrentamientos que acompañaron la intervención.
Rodríguez defendió la decisión como un homenaje oficial a quienes perdieron la vida y resaltó la importancia de recordar su sacrificio ante lo que el Ejecutivo venezolano considera una agresión externa. La declaración de duelo nacional implica actos oficiales de conmemoración y la posible izada de la bandera a media asta, conforme a las prácticas habituales en este tipo de situaciones.