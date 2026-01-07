Venezuela decreta siete días de duelo nacional por los fallecidos en el ataque estadounidense sobre Caracas

7 Ene 2026 por Redacción Irispress

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de duelo nacional en homenaje a las personas que, según el Gobierno, perdieron la vida durante el ataque militar ejecutado por fuerzas de Estados Unidos sobre Caracas y zonas aledañas el pasado sábado. La medida fue anunciada este martes en un mensaje transmitido por la televisión estatal, en el que Rodríguez calificó a los fallecidos como “jóvenes mártires” que “ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro”.

Reacción oficial y contexto del conflicto

El decreto llega en un contexto de fuerte tensión tras la operación estadounidense que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según describen las autoridades de Washington. Las cifras de víctimas varían según las fuentes, aunque el Ejército venezolano y el Gobierno cubano han informado de decenas de militares muertos en los enfrentamientos que acompañaron la intervención.

Rodríguez defendió la decisión como un homenaje oficial a quienes perdieron la vida y resaltó la importancia de recordar su sacrificio ante lo que el Ejecutivo venezolano considera una agresión externa. La declaración de duelo nacional implica actos oficiales de conmemoración y la posible izada de la bandera a media asta, conforme a las prácticas habituales en este tipo de situaciones.