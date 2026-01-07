Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos

7 Ene 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las autoridades interinas de Venezuela entregarán a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado, en lo que representa un giro en la utilización de crudo venezolano bajo sanciones previas impuestas por Estados Unidos. Según el mandatario, el petróleo será vendido a precio de mercado y los ingresos generados serán administrados por el Gobierno estadounidense con el objetivo de beneficiar tanto a ciudadanos de Venezuela como de Estados Unidos.

Contexto energético y política exterior

Trump detalló en su plataforma que ha instruido al secretario de Energía que execute el plan para transportar el crudo a puertos estadounidenses, lo que podría significar un volumen de exportación equivalente a aproximadamente 30 a 50 días de producción petrolera venezolana antes de las sanciones impuestas por Washington. Este anuncio se produce en un contexto de intensas tensiones geopolíticas tras la reciente intervención estadounidense en Venezuela y el cambio de liderazgo en Caracas, y ha generado ya reacciones en los mercados energéticos internacionales.

El plan ha suscitado debate, dado que el petróleo venezolano ha estado sujeto a sanciones desde hace años y representa un activo clave para la economía del país sudamericano. Además, el uso y control de los ingresos derivados de estas entregas podrían tener implicaciones tanto para la política interna de Estados Unidos como para su estrategia en América Latina.