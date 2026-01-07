Samsung amplía la inteligencia artificial a toda su gama de electrodomésticos y dispositivos

7 Ene 2026 por Redacción Irispress

La multinacional tecnológica Samsung ha anunciado la extensión de funciones basadas en inteligencia artificial a su gama de aparatos electrónicos, una estrategia con la que busca reforzar la conectividad, la automatización y la experiencia de uso en el hogar y en el ecosistema de dispositivos personales. La compañía apuesta así por integrar la IA de forma transversal en productos que van más allá de los teléfonos móviles.

Un ecosistema más inteligente y conectado

La incorporación de inteligencia artificial permitirá que electrodomésticos y dispositivos aprendan de los hábitos del usuario, optimicen el consumo energético y ofrezcan recomendaciones personalizadas. Frigoríficos, lavadoras, televisores y otros equipos contarán con nuevas capacidades de análisis y automatización, con el objetivo de mejorar la eficiencia y facilitar la gestión del hogar conectado.

Samsung subraya que esta expansión de la IA forma parte de su estrategia a largo plazo para consolidar un ecosistema inteligente, seguro e interconectado, adaptado a los nuevos usos digitales. La compañía prevé desplegar estas funciones de manera progresiva en sus próximos lanzamientos y mediante actualizaciones de software en dispositivos compatibles.