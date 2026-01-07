RTVE renueva su imagen corporativa con motivo del 70 aniversario de TVE

7 Ene 2026 por Redacción Irispress

RTVE ha actualizado su imagen corporativa con motivo del 70 aniversario de Televisión Española, una renovación que busca poner en valor la trayectoria histórica del ente público y, al mismo tiempo, adaptar su identidad visual a los nuevos entornos digitales y audiovisuales. El cambio se enmarca dentro de los actos conmemorativos de una efeméride clave para la historia de la televisión en España.

Una identidad que mira al pasado y al futuro

La nueva imagen toma como referencia los valores de servicio público, innovación y cercanía, incorporando elementos gráficos más actuales y versátiles, pensados para su aplicación en televisión, plataformas digitales y redes sociales. Desde RTVE destacan que la actualización respeta el legado de Televisión Española, al tiempo que refuerza su posicionamiento como medio público en un contexto audiovisual en constante transformación.

La renovación visual acompañará a una programación especial conmemorativa del aniversario, que repasará algunos de los hitos más relevantes de la historia de TVE y su papel en la evolución social, cultural e informativa del país durante las últimas siete décadas.