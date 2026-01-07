Romeo Santos y Prince Royce llevarán su gira conjunta a diez ciudades de España

Los artistas Romeo Santos y Prince Royce actuarán en diez ciudades españolas dentro de su gira conjunta titulada Mejor Tarde Que Nunca. El tour reunirá a dos de las figuras más destacadas de la bachata actual en una serie de conciertos que recorrerán distintos puntos del país y que previsiblemente atraerán a miles de seguidores.

Un recorrido por los grandes éxitos

El espectáculo combinará los principales éxitos de ambos artistas, así como colaboraciones sobre el escenario, en un formato pensado para ofrecer una experiencia conjunta inédita para el público español. La gira supone una de las principales citas musicales del año en el ámbito de la música latina, con un repertorio que abarca desde temas clásicos hasta sus trabajos más recientes.

Las fechas y ciudades concretas se darán a conocer en los próximos días, junto con la información sobre la venta de entradas. La llegada de Mejor Tarde Que Nunca refuerza la presencia de grandes giras internacionales en España y consolida al país como una plaza clave para los artistas latinos en sus recorridos europeos.