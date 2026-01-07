Muere una persona y seis migrantes permanecen hospitalizados tras la llegada de un cayuco a La Gomera

Una persona ha fallecido y seis migrantes han sido hospitalizados tras la llegada, este martes, de un cayuco a la isla de La Gomera. El resto de los ocupantes de la embarcación fueron atendidos a su llegada al puerto por los servicios sanitarios, tras una travesía marcada por el cansancio extremo y la deshidratación.

Asistencia sanitaria tras el desembarco

La embarcación fue localizada y asistida por Salvamento Marítimo, que trasladó a sus ocupantes hasta tierra firme, donde se activó el protocolo habitual de atención humanitaria. Los seis migrantes ingresados presentaban un estado de salud delicado y fueron derivados a centros hospitalarios para una evaluación más exhaustiva.

Las autoridades mantienen el seguimiento del estado de los hospitalizados mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la travesía. La llegada del cayuco vuelve a poner de relieve la peligrosidad de la ruta atlántica hacia Canarias y la presión migratoria que afronta el archipiélago.