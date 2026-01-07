Guadalajara activa la alerta por frio de -14 grados y la nieve mantiene avisos en cinco comunidades

7 Ene 2026 por Redacción Irispress

La provincia de Guadalajara se encuentra en alerta extrema ante la previsión de temperaturas mínimas que podrían alcanzar los -14 grados, en el marco de un episodio invernal que afecta a buena parte del país. El intenso frío se dejará sentir especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, con riesgo de heladas severas y complicaciones en la movilidad.

Avisos por nieve en varias comunidades

Además del frío extremo, cinco comunidades autónomas permanecen bajo aviso por nieve, con precipitaciones que pueden afectar tanto a zonas de montaña como a áreas más bajas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET**) advierte de posibles acumulaciones significativas y del empeoramiento de las condiciones de circulación en carreteras secundarias y puertos de montaña.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y proteger especialmente a los colectivos más vulnerables frente a las bajas temperaturas. El episodio podría prolongarse durante las próximas horas, por lo que se aconseja seguir la evolución de los avisos meteorológicos y las indicaciones de los servicios de emergencia.