El 6.703, primer premio del sorteo de El Niño 2026, reparte la suerte por toda España

7 Ene 2026 por Redacción Irispress

El número 6.703 ha resultado agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026, un galardón que ha estado muy repartido por toda España, llegando a numerosas localidades de distintas comunidades autónomas. El premio, uno de los más esperados tras el Sorteo de Navidad, vuelve a llevar la fortuna a múltiples puntos del país.

Un premio ampliamente distribuido

El primer premio, dotado con 2 millones de euros por serie, se ha vendido en administraciones repartidas por varias provincias, lo que ha permitido que el impacto del sorteo se extienda a un gran número de agraciados. Como es habitual, el reparto ha generado celebraciones en diferentes ciudades y pueblos, donde el número fue vendido total o parcialmente.

Desde la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado recuerdan que el Sorteo de El Niño pone el broche final a la campaña navideña de loterías y mantiene su tradición de repartir premios de forma más equilibrada que otros sorteos. El plazo para cobrar los premios es de tres meses a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.