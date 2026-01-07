Confirman que el cuerpo hallado en Indonesia es el del niño valenciano desaparecido tras el naufragio

7 Ene 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades han confirmado que el cuerpo recuperado en Indonesia corresponde al niño valenciano de 9 años que permanecía desaparecido desde el naufragio de la embarcación en la que viajaba junto a otros ocupantes. La identificación pone fin a varios días de búsqueda tras el accidente marítimo, ocurrido en aguas del país asiático y que movilizó a los servicios de emergencia.

Identificación y labores de búsqueda

El menor era el último desaparecido tras el siniestro, que provocó una intensa operación de rastreo por mar y tierra. Las tareas de búsqueda se vieron condicionadas por el estado del mar y las condiciones meteorológicas, aunque finalmente el cuerpo fue localizado y sometido a los protocolos de identificación por parte de las autoridades indonesias.

Desde España, fuentes oficiales han confirmado la identidad del menor y han trasladado sus condolencias a la familia. El caso ha generado una profunda conmoción, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del naufragio y determinar si se produjeron fallos de seguridad durante la travesía.