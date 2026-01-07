Confirman que el cuerpo hallado en Indonesia es el del niño valenciano desaparecido tras el naufragio
Las autoridades han confirmado que el cuerpo recuperado en Indonesia corresponde al niño valenciano de 9 años que permanecía desaparecido desde el naufragio de la embarcación en la que viajaba junto a otros ocupantes. La identificación pone fin a varios días de búsqueda tras el accidente marítimo, ocurrido en aguas del país asiático y que movilizó a los servicios de emergencia.
Identificación y labores de búsqueda
El menor era el último desaparecido tras el siniestro, que provocó una intensa operación de rastreo por mar y tierra. Las tareas de búsqueda se vieron condicionadas por el estado del mar y las condiciones meteorológicas, aunque finalmente el cuerpo fue localizado y sometido a los protocolos de identificación por parte de las autoridades indonesias.
Desde España, fuentes oficiales han confirmado la identidad del menor y han trasladado sus condolencias a la familia. El caso ha generado una profunda conmoción, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del naufragio y determinar si se produjeron fallos de seguridad durante la travesía.