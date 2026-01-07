El Gobierno plantea una subida del salario mínimo del 3,1 %, hasta 1.221 euros brutos

El Ministerio de Ministerio de Trabajo y Economía Social ha planteado una subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que situaría su cuantía en 1.221 euros brutos mensuales. La propuesta se enmarca en las negociaciones con los agentes sociales y busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos en un contexto de moderación de la inflación.

Negociación con sindicatos y empresarios

La iniciativa del departamento que dirige Yolanda Díaz se traslada ahora a la mesa de diálogo social, donde sindicatos y organizaciones empresariales deberán valorar el alcance del incremento y su impacto en el mercado laboral. Desde Trabajo se subraya que el objetivo es avanzar hacia un SMI que represente el 60 % del salario medio, tal y como recomiendan las instituciones europeas.

La propuesta afectaría a millones de trabajadores y tendría efectos directos en sectores con mayor presencia de salarios bajos. El Gobierno confía en cerrar un acuerdo en las próximas semanas para que la subida pueda aplicarse con efectos retroactivos desde el inicio del año, una práctica habitual en anteriores actualizaciones del salario mínimo.