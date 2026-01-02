Un cayuco con 144 migrantes llega a El Hierro, el primero atendido por Salvamento Marítimo en 2026

2 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un total de 144 personas migrantes han llegado a la isla de El Hierro a bordo de un cayuco, en una operación que supone la primera intervención de Salvamento Marítimo en 2026 relacionada con la ruta atlántica hacia Canarias. La embarcación fue localizada en aguas próximas a la isla y escoltada hasta puerto, donde se activó el dispositivo habitual de atención.

Activado el protocolo de acogida

Tras el desembarco, los ocupantes del cayuco recibieron asistencia sanitaria y humanitaria, en coordinación con los servicios de emergencia y las autoridades locales. Según las primeras valoraciones, varias personas presentaban síntomas de cansancio y deshidratación tras la travesía, aunque no se han comunicado incidencias graves.

Desde Salvamento Marítimo se señala que esta llegada confirma la continuidad de los flujos migratorios hacia el archipiélago canario, con El Hierro como uno de los puntos de entrada. Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas embarcaciones en los próximos días, en función de las condiciones meteorológicas y marítimas.