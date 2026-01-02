Suiza activa el Mecanismo de Protección Civil de la UE tras el incendio registrado en Nochevieja

2 Ene 2026 por Redacción Irispress

Suiza ha solicitado apoyo internacional y ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea tras el incendio declarado durante las celebraciones de Nochevieja, que provocó importantes daños materiales y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. Las autoridades helvéticas recurrieron a este instrumento europeo para reforzar las labores de respuesta y coordinación ante la magnitud del suceso.

Refuerzo de medios y coordinación internacional

La activación del mecanismo permite movilizar recursos especializados, equipos técnicos y apoyo logístico procedentes de distintos Estados miembros, facilitando una respuesta rápida y coordinada. Según las autoridades, el incendio se produjo en un contexto de gran afluencia de público, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad y evacuación para evitar consecuencias mayores.

Los servicios de emergencia continúan evaluando los daños y las causas del incendio, mientras prosiguen las tareas de control y aseguramiento de la zona afectada. Desde la Unión Europea se ha subrayado la importancia de la cooperación transfronteriza en situaciones de emergencia, especialmente en episodios que coinciden con eventos multitudinarios como las celebraciones de fin de año.