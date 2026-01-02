Patrimonio Nacional cierra 2025 con un récord histórico de 7,5 millones de visitas, un 3,8% más que en 2024

2 Ene 2026 por Redacción Irispress

Patrimonio Nacional ha cerrado el año 2025 con 7,5 millones de visitantes, la cifra más alta registrada hasta la fecha y un incremento del 3,8% respecto a 2024, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido del interés por los bienes históricos y culturales que gestiona el organismo. El aumento se ha producido tanto en los Reales Sitios como en los monasterios y espacios monumentales repartidos por todo el territorio.

Mayor afluencia a palacios y espacios monumentales

El crecimiento de visitas se ha visto impulsado por la recuperación plena del turismo nacional e internacional, así como por una programación cultural más amplia y una mejora en la oferta expositiva y de actividades. Palacios Reales, jardines históricos y monasterios han registrado una notable afluencia a lo largo del año, con especial intensidad en los meses de primavera y verano.

Desde Patrimonio Nacional destacan que estos datos reflejan el papel clave del patrimonio histórico como motor cultural y turístico, además del impacto positivo de las políticas de conservación, difusión y accesibilidad. El organismo subraya que el reto para los próximos años será mantener este crecimiento garantizando la protección y sostenibilidad de los espacios históricos.