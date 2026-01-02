Muere a los 89 años Enric Mestre, figura clave de la cerámica contemporánea internacional

2 Ene 2026 por Redacción Irispress

El ceramista valenciano Enric Mestre ha fallecido a los 89 años, dejando tras de sí una trayectoria decisiva para la proyección internacional de la cerámica contemporánea española. Reconocido como maestro y referente del sector, su obra se caracterizó por una constante investigación formal y conceptual, situando la cerámica en el ámbito de la escultura y del arte contemporáneo.

Una carrera marcada por la innovación y la docencia

A lo largo de su carrera, Mestre desarrolló un lenguaje propio basado en formas geométricas depuradas, volúmenes arquitectónicos y una profunda reflexión sobre el espacio, lo que le valió el reconocimiento de museos, galerías y coleccionistas de todo el mundo. Su trabajo fue expuesto en numerosos países y forma parte de importantes colecciones públicas y privadas.

Además de su producción artística, Enric Mestre tuvo un papel fundamental como docente y formador de generaciones de ceramistas, contribuyendo decisivamente a la renovación del lenguaje cerámico desde finales del siglo XX. Su fallecimiento supone una pérdida destacada para el arte contemporáneo y para el panorama cultural internacional.