Las Campanadas de 2025 reúnen a 15,1 millones de espectadores, su cifra más baja desde 2017

Un total de 15,1 millones de espectadores siguieron por televisión las Campanadas de 2025, lo que supone el dato de audiencia más bajo registrado desde 2017. La retransmisión del tradicional cambio de año volvió a concentrar a millones de personas frente al televisor, aunque confirma una tendencia descendente en el consumo televisivo de este evento en los últimos años.

Cambio de hábitos y fragmentación de la audiencia

El descenso de espectadores se atribuye, en parte, a la fragmentación de la audiencia entre distintas cadenas y al auge de nuevas formas de consumo audiovisual, como las plataformas digitales y las redes sociales. A ello se suma el creciente número de personas que optan por seguir la llegada del Año Nuevo a través de dispositivos móviles o en entornos fuera del hogar.

Pese a la caída de audiencia, las Campanadas siguen siendo uno de los eventos televisivos más seguidos del año en España, manteniendo su carácter simbólico y su capacidad de reunir a millones de espectadores en una misma franja horaria, aunque en un contexto audiovisual cada vez más diversificado.