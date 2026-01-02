La Policía de Indonesia investiga posibles negligencias en el naufragio del barco con españoles

2 Ene 2026 por Redacción Irispress

La Policía de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si existieron negligencias en el naufragio del barco en el que viajaban ciudadanos españoles. Las autoridades tratan de esclarecer las circunstancias del accidente y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad marítima, mientras continúan recabando testimonios de los supervivientes y de la tripulación.

Análisis de las condiciones y responsabilidades

La investigación se centra en el estado de la embarcación, las condiciones meteorológicas en el momento del suceso y las decisiones adoptadas durante la travesía. Los agentes analizan también si el barco contaba con los permisos y medidas de seguridad exigidos, así como el número de pasajeros a bordo y el uso de chalecos salvavidas.

Desde España se sigue el caso con atención y se mantiene contacto con las autoridades indonesias para garantizar la asistencia consular a los afectados. El avance de la investigación será clave para depurar responsabilidades y esclarecer las causas del naufragio, en un suceso que ha generado preocupación por la seguridad de los viajeros en la zona.