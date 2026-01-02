Estados Unidos insta a China a cesar la presión militar sobre Taiwán

2 Ene 2026 por Redacción Irispress

Estados Unidos ha instado a China a poner fin a la presión militar ejercida sobre Taiwán, en un nuevo llamamiento destinado a rebajar la tensión en el estrecho. Washington ha reiterado su preocupación por el aumento de maniobras y despliegues militares chinos en la zona, advirtiendo de que estas acciones ponen en riesgo la estabilidad regional.

Advertencia sobre la escalada en el estrecho

Desde la Administración estadounidense se subraya que la intensificación de la actividad militar por parte de Pekín incrementa el riesgo de un error de cálculo y dificulta el mantenimiento del statu quo. Las autoridades de Estados Unidos han defendido la necesidad de resolver las diferencias por vías pacíficas y conforme al derecho internacional, al tiempo que mantienen su compromiso con la seguridad y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico.

China, por su parte, sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y considera las críticas externas como una injerencia en sus asuntos internos. La isla continúa siendo uno de los principales focos de fricción entre ambas potencias, en un contexto de relaciones bilaterales marcadas por la rivalidad estratégica y la creciente desconfianza mutua.