El precio del alquiler sube un 8,5 % en 2025 y Barcelona se consolida como la capital más cara

2 Ene 2026

El precio del alquiler en España cerró 2025 con un incremento interanual del 8,5 %, una subida que confirma la presión persistente sobre el mercado de la vivienda en las principales ciudades. La escalada de precios se ha visto impulsada por la alta demanda, la escasez de oferta disponible y el encarecimiento general de los costes, factores que continúan tensionando el acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento.

Barcelona lidera los precios del alquiler

Entre las capitales de provincia, Barcelona se mantiene como la más cara para alquilar una vivienda, superando al resto de grandes urbes. La combinación de una fuerte demanda residencial, el atractivo turístico y la limitada disponibilidad de pisos en alquiler ha situado a la ciudad en lo más alto del ranking, con precios que siguen alejándose de la capacidad económica de muchos hogares.

El encarecimiento del alquiler se ha dejado sentir también en otras capitales y áreas metropolitanas, ampliando las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas. Expertos del sector advierten de que, sin un aumento significativo de la oferta y medidas estructurales, la tensión en el mercado del alquiler podría prolongarse en los próximos años.