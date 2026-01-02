El gasto de los turistas extranjeros iguala ya en noviembre el total registrado en todo 2024

2 Ene 2026 por Redacción Irispress

El gasto de los turistas internacionales alcanzó 126.707 millones de euros hasta el mes de noviembre, una cifra que iguala el total contabilizado en todo 2024, según los últimos datos disponibles. Este volumen de desembolso confirma la fortaleza del sector turístico y anticipa un cierre de año en máximos históricos, impulsado por el aumento de llegadas y por un mayor gasto medio por visitante.

Más gasto por viajero y estancias de mayor valor

El crecimiento no solo responde al incremento del número de turistas, sino también a un repunte del gasto diario y de la calidad de las estancias, con especial protagonismo de los viajes de mayor duración y del turismo urbano y cultural. Alojamientos, restauración y transporte concentraron la mayor parte del desembolso, en un contexto de precios más elevados y alta ocupación.

Estos datos refuerzan el papel del turismo como uno de los principales motores de la economía, con un impacto directo en el empleo y en la actividad de numerosos sectores asociados. El comportamiento del gasto hasta noviembre apunta a que el ejercicio podría cerrarse por encima de los registros previos, consolidando la recuperación y el dinamismo del mercado turístico internacional.