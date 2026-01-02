Al menos 19 personas fallecen en incendios domésticos durante las fiestas navideñas

2 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un total de 19 personas han perdido la vida en incendios registrados en viviendas durante el periodo navideño, según los últimos datos recopilados por los servicios de emergencia. La mayoría de los siniestros se produjeron en domicilios particulares y coinciden con días de mayor permanencia en el hogar, lo que incrementa el riesgo ante descuidos relacionados con sistemas de calefacción, cocinas o instalaciones eléctricas.

Calefactores y descuidos, principales causas

Las primeras investigaciones apuntan a que el uso intensivo de estufas, braseros y otros dispositivos de calefacción, junto con velas decorativas y cocinas encendidas, ha estado detrás de buena parte de los incendios mortales. En varios casos, las víctimas fueron sorprendidas por el fuego mientras dormían o no pudieron abandonar la vivienda a tiempo debido a la rápida propagación de las llamas y el humo.

Los cuerpos de bomberos y las autoridades insisten en la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante los meses de invierno. Recomiendan revisar las instalaciones eléctricas, no sobrecargar enchufes, mantener los sistemas de calefacción en buen estado y contar con detectores de humo operativos para reducir el riesgo de tragedias en el ámbito doméstico.