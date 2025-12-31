La Generalitat y la Fundación ”la Caixa” firman un acuerdo para invertir 250 millones en materia de acción social, cultural y de investigación

31 Dic 2025 por Sergio Martínez

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la acción social, cultural y científica, así como los programas de investigación y becas durante 2025.

Gracias a este convenio, la Fundación ”la Caixa” eleva a 250 millones de euros su inversión social en Cataluña, lo que supone 25 millones más que el año anterior. De esta cifra, 99 millones se destinarán a programas sociales enfocados en los colectivos más vulnerables.

Isidro Fainé ha destacado que la inversión social crece un 10 % para impulsar proyectos transformadores que fomenten la igualdad de oportunidades, junto a iniciativas estratégicas como el CaixaResearch Institute, cuya inauguración está prevista para 2026.

Por su parte, Salvador Illa ha subrayado que el acuerdo refuerza la prioridad del Govern de generar prosperidad compartida, promover la equidad y potenciar la investigación en salud para consolidar a Cataluña como referente europeo.

Entre los objetivos principales del acuerdo figuran la lucha contra la pobreza infantil, el envejecimiento activo, la atención a personas con enfermedades avanzadas y la mejora de la calidad de vida y empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, además de acciones en cultura, investigación y becas.

Entre los programas clave desarrollados en Cataluña destacan:

CaixaProinfancia , que desde 2007 ha atendido a más de 123.000 menores en riesgo de exclusión.

, que desde 2007 ha atendido a más de en riesgo de exclusión. Incorpora , que ha facilitado más de 129.000 empleos desde 2006 gracias a la colaboración con empresas y entidades sociales.

, que ha facilitado más de desde 2006 gracias a la colaboración con empresas y entidades sociales. El programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas , que ha acompañado a más de 81.000 pacientes y 93.000 familiares desde 2008.

, que ha acompañado a más de y desde 2008. El programa de Personas Mayores , con 205 centros en Cataluña que promueven la participación activa y la formación.

, con en Cataluña que promueven la participación activa y la formación. Las Convocatorias de Proyectos Sociales, que en 2025 apoyan 349 iniciativas con una inversión de 10,6 millones de euros.

La acción social se complementa con la labor de divulgación y reflexión social, a través del Palau Macaya —Centro Internacional de la Unesco— y del Observatorio Social. En Ciutat Vella, la Fundación de la Esperanza impulsa la inclusión y la autonomía de personas en situación de vulnerabilidad.

Incremento de la inversión en investigación en salud

La Fundación refuerza su apuesta por la biomedicina y la salud mediante convocatorias específicas: 12 proyectos de Investigación en Salud (9,3 millones de euros) y 16 proyectos de Innovación en Salud (1,9 millones).

Este impulso se traduce también en el desarrollo del CaixaResearch Institute, primer centro especializado en inmunología en España, concebido como un espacio de excelencia científica y colaboración internacional. Además, la Fundación mantiene alianzas con centros de referencia como ISGlobal, IrsiCaixa, VHIO, BBRC e IRSJD.

Más de 1,7 millones de visitantes en los centros culturales de Cataluña

En el ámbito cultural y científico, los CaixaForum, el Museo de la Ciencia CosmoCaixa y los Jardines de Cap Roig han recibido más de 1,7 millones de visitantes entre enero y octubre. La entidad colabora además con instituciones culturales de primer nivel como el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana o L’Auditori.

Becas de grado y posgrado para ofrecer mayores oportunidades

La concesión de becas sigue siendo un pilar fundamental. En 2025, la Fundación ”la Caixa” ha otorgado 102 becas de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado a estudiantes de Cataluña, ampliando oportunidades de formación y desarrollo académico internacional.