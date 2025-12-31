CaixaBank lanza una solución de pago en 4 plazos sin intereses para compras en Facilitea con un reembolso de hasta el 10%

31 Dic 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank lanza una nueva solución de pago fraccionado que permite a sus clientes financiar compras en Facilitea en cuatro plazos sin intereses, con un reembolso del 5 % sobre el importe financiado y de hasta el 10 % en una selección de productos. Esta modalidad está dirigida a clientes con ingresos domiciliados que realicen sus compras en Facilitea mediante una tarjeta de crédito de CaixaBank.

Para acceder al reembolso máximo, los clientes deberán tener domiciliada una nómina mínima de 600 euros, una pensión de al menos 300 euros o ingresos recurrentes desde 750 euros mensuales. Cumpliendo estas condiciones, al fraccionar una compra en cuatro meses sin coste, podrán recibir un abono de entre el 5 % y el 10 %, según el producto.

Esta iniciativa refuerza la apuesta estratégica de CaixaBank por Facilitea, el selectplace digital de la entidad que reúne productos de tecnología, hogar, movilidad, protección, deporte y ocio, ofrecidos por partners estratégicos.

La opción de pago en cuatro plazos se ha integrado directamente en el proceso de compra de Facilitea, permitiendo seleccionar esta modalidad de forma sencilla e intuitiva. Con ello, CaixaBank vuelve a demostrar su liderazgo en innovación en medios de pago.

Soluciones de financiación de CaixaBank con flexibilidad de pago

El nuevo pago en 4 plazos sin intereses, con reembolso de hasta el 10 %, se suma al amplio catálogo de soluciones de financiación de CaixaBank, diseñadas para ofrecer máxima flexibilidad antes, durante o después de la compra.

Estas soluciones se canalizan a través de CaixaBank Payments & Consumer, la filial especializada en financiación al consumo y medios de pago. La entidad ofrece un modelo integral en el punto de venta, tanto en comercio físico como en ecommerce, que incluye distintas modalidades, entre ellas soluciones Buy Now Pay Later (BNPL), además de opciones de fraccionamiento vinculadas a tarjetas.

Fraccionamiento con Apple Pay

CaixaBank continúa siendo referente en innovación en pagos. A finales de agosto, se convirtió en el primer banco español en permitir a los titulares de tarjetas MyCard, Visa o Mastercard fraccionar compras online con Apple Pay.

El servicio está disponible en iPhone y iPad para pagos online e in-app. Al pagar con Apple Pay, el cliente puede seleccionar la opción “Pagar después” y elegir el fraccionamiento, con plazos que van de 2 a 12 meses, según las condiciones de la tarjeta.

Soluciones de fraccionamiento con tarjeta

La flexibilidad de CaixaBank se refleja en sus múltiples opciones de fraccionamiento con tarjeta, que permiten decidir cómo y cuándo pagar compras y otras operaciones habituales.

Desde la app de CaixaBank, el cliente puede fraccionar una compra antes o después de realizarla, eligiendo el número de cuotas y consultando toda la información relevante: importe mensual, intereses, coste total y fechas de cobro. Además, es posible personalizar plazos y agrupar operaciones en un mismo plan, facilitando una gestión más cómoda y ordenada.

Con estas iniciativas, CaixaBank refuerza su posición como referente en medios de pago y financiación al consumo en España.

Sobre CaixaBank Payments & Consumer

CaixaBank Payments & Consumer, filial 100 % de CaixaBank, es la entidad especializada en financiación al consumo y medios de pago del grupo. Es líder en pago con tarjeta en el mercado ibérico, con más de 37 millones de tarjetas, 20 millones de clientes y un crédito vivo superior a 12.500 millones de euros. Su cuota por facturación en compras en España alcanza el 31 %.

La compañía integra 15 sociedades vinculadas al ámbito del consumo y el pago, propias o en colaboración con socios estratégicos, que contribuyen a ampliar y acelerar las capacidades del grupo CaixaBank.