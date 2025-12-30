Zara lanza en España un probador virtual con IA para ver cómo te queda la ropa sin probártela

30 Dic 2025 por Redacción Irispress

La cadena de moda Zara ha incorporado en su aplicación móvil un probador virtual impulsado por inteligencia artificial, que permite a los usuarios ver cómo les sientan las prendas del catálogo sin necesidad de probárselas físicamente. La función genera un avatar personalizado a partir de dos fotografías —una selfie y una imagen de cuerpo entero— que el cliente sube en la app, configurando así una representación digital sobre la que se simulan las piezas seleccionadas.

Funcionamiento y alcance de la herramienta

Una vez creado el avatar, la aplicación muestra una simulación de la prenda ajustada al cuerpo virtual del usuario, incluyendo imágenes estáticas y animaciones en 360 grados que permiten evaluar el corte, la caída y el volumen de la ropa desde distintos ángulos. El probador virtual está disponible directamente desde la ficha de producto en la app oficial y no requiere ajustes adicionales de región o configuración para utilizarlo.

Objetivos de digitalización y personalización

Esta innovación forma parte de la estrategia de Zara para potenciar la digitalización de la experiencia de compra y ofrecer una mayor personalización al cliente, facilitando decisiones antes de comprar y reduciendo potencialmente las devoluciones. La herramienta se suma a otras soluciones tecnológicas que la marca está desplegando para integrar la inteligencia artificial en distintos aspectos del comercio minorista.