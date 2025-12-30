Las ONG critican que 2025 termine sin prestación universal por crianza y alertan del aumento de la pobreza infantil

30 Dic 2025 por Redacción Irispress

Varias organizaciones no gubernamentales han lamentado que 2025 concluya sin la implantación de una prestación universal por crianza, una medida que llevan años reclamando como herramienta esencial para reducir la pobreza infantil en España. Las entidades recuerdan que la propuesta ha estado presente en distintos debates parlamentarios, pero no ha llegado a materializarse en una política pública efectiva.

Pobreza infantil en ascenso

Según las ONG, la ausencia de este apoyo económico específico contribuye a que la pobreza infantil aumente año tras año, afectando de forma directa a la igualdad de oportunidades y al bienestar de los menores. Las entidades inciden en que la situación se agrava en hogares monoparentales, familias numerosas o con bajos ingresos, donde el coste de la crianza supone una carga económica difícil de asumir sin respaldo institucional.

Llamamiento a un consenso político

Las organizaciones instan al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria a caminar hacia un pacto estable de protección a la infancia que incluya esta prestación universal, así como medidas complementarias en educación, vivienda y conciliación. Señalan que España continúa rezagada respecto a otros países europeos en materia de apoyo a la crianza, y advierten de que no actuar de forma estructural comprometería el futuro de una generación.