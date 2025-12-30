Las olas de calor encabezaron la lista de fenómenos meteorológicos mortales en 2025, según WWA

30 Dic 2025 por Redacción Irispress

Las olas de calor fueron los fenómenos meteorológicos extremos más mortíferos del año 2025, según el informe anual de la iniciativa científica World Weather Attribution (WWA), que analiza eventos climáticos severos y su relación con el calentamiento global. El documento subraya que estos episodios de calor extremo superaron en letalidad a otros desastres como tormentas, incendios o inundaciones, afectando de manera especialmente grave a comunidades vulnerables en distintas regiones del planeta.

Frecuencia e intensidad crecientes

La WWA identificó 157 fenómenos extremos con impacto humanitario a lo largo de 2025, entre los cuales las olas de calor y las inundaciones fueron los más frecuentes, con 49 eventos cada uno. El informe señala que, debido al aumento sostenido de las temperaturas globales, estas olas de calor han ganado en intensidad, duración y probabilidad de ocurrencia, y contribuyen de forma directa a un mayor número de fallecimientos relacionados con golpes de calor y condiciones médicas agravadas por el calor.

Cambio climático y retos futuros

Los expertos de WWA insisten en que este patrón responde al avance del cambio climático antropogénico, que no solo eleva la frecuencia de los fenómenos extremos, sino que también limita la capacidad de adaptación de muchas poblaciones. El informe sirve como advertencia sobre la necesidad urgente de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar las medidas de preparación y respuesta ante eventos climáticos severos para mitigar sus efectos en la salud pública y la seguridad de las comunidades.