La UE asigna 38 millones a España en 2025 para reforzar la atención humanitaria a migrantes

30 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Unión Europea destinará 38 millones de euros a España durante 2025 para reforzar los dispositivos de atención humanitaria dirigidos a migrantes recién llegados al país. Los fondos se canalizarán a través de programas europeos de gestión migratoria y estarán orientados a cubrir necesidades básicas como alojamiento temporal, asistencia sanitaria, apoyo psicológico y servicios de traducción e interpretación.

Llegadas y presión sobre los recursos

El Ejecutivo comunitario subraya que este apoyo financiero responde al aumento de llegadas, especialmente en rutas como la atlántica hacia Canarias y la mediterránea hacia la península. Las organizaciones que gestionan centros de acogida y atención de emergencia advierten de que la presión sobre los servicios se ha incrementado en los últimos meses, dificultando la capacidad de respuesta en momentos de picos de llegada.

Objetivo: aliviar la carga sobre administraciones locales

Bruselas señala que la financiación pretende aliviar la carga que soportan administraciones autonómicas y locales, así como mejorar la coordinación entre el Estado y las entidades humanitarias. La dotación se enmarca en la estrategia comunitaria para una gestión solidaria y compartida de los flujos migratorios y contempla la posibilidad de ampliarse si las necesidades operativas lo requieren a lo largo de 2025.