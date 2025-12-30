El Año Nuevo arranca bajo los efectos de ‘Francis’, la quinta borrasca de alto impacto de la temporada 2025/2026

30 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Año Nuevo llega acompañado de ‘Francis’, la quinta borrasca de gran impacto con nombre propio de la temporada 2025/2026, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El fenómeno dejará rachas de viento muy fuertes, precipitaciones intensas y un acusado descenso térmico en buena parte del país, especialmente en áreas del norte y noroeste peninsular.

Viento, lluvia y oleaje

Las previsiones apuntan a vientos superiores a 90 km/h, acumulaciones importantes de lluvia en zonas montañosas y oleaje de gran altura en litorales atlánticos y cantábricos. Las autoridades mantienen activos diversos avisos por riesgo meteorológico, recomendando extremar la precaución en desplazamientos y planificaciones al aire libre durante los primeros días del año.

Quinta borrasca con nombre propio

Con ‘Francis’, ya son cinco los temporales catalogados como de alto impacto en lo que va de temporada, tras sistemas como ‘Aurelia’ o ‘Beatriz’. AEMET recuerda que estos nombramientos se reservan para episodios con potencial de afección significativa, con el objetivo de facilitar la comunicación y la prevención ciudadana ante fenómenos atmosféricos adversos.