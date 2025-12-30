CaixaBank renueva su patrocinio estratégico en Alimentaria 2026 para impulsar la innovación en el sector

30 Dic 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank, Global Partner de Alimentaria+Hostelco 2026

CaixaBank refuerza su compromiso con la transformación del sector alimentario al renovar su papel como Global Partner de Alimentaria, el gran encuentro internacional de la industria de alimentación, bebidas y food service. La próxima edición de Alimentaria+Hostelco se celebrará del 23 al 26 de marzo de 2026 en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.

Como Global Partner de The Alimentaria Hub, la entidad consolida su presencia en el núcleo de la innovación y las tendencias del sector. Mantiene, además, su exclusividad como socio financiero en espacios clave como The Olive Oil Bar y suma, como novedad, Food & Hospitality Startups, el foro que conecta emprendimiento, inversión y conocimiento.

Este nuevo espacio será el escaparate de startups disruptivas, que podrán presentar sus proyectos en el Pitching Point, optar a los Food & Hospitality Startup Awards y participar en sesiones de networking, impulsando nuevos modelos de negocio.

La feria prevé la participación de unas 3.300 empresas expositoras, ocupando 100.000 m², con más de 110.000 visitantes profesionales, un 25 % internacionales. En su 50.º aniversario, Alimentaria reafirma su liderazgo como plataforma de negocio e internacionalización.

AgroBank, compromiso financiero, social y de innovación con el sector agro

AgroBank, la línea agroalimentaria de CaixaBank, es la principal entidad financiera del sector en España, con 500.000 clientes y presencia en todas las provincias mediante 1.140 oficinas especializadas. Su propuesta se articula en tres ejes: financiero, social e innovación.

En el ámbito financiero, AgroBank facilitó en 2024 más de 33.500 millones de euros en financiación a la cadena agroalimentaria, reforzando su apoyo al mundo rural.

En el eje social, impulsa el relevo generacional, la diversidad y el papel de la mujer rural a través de iniciativas como Impulso Agro, Crecemos Juntas o la Cátedra Mujer, Empresa y Mundo Rural, además de promover la investigación y el conocimiento con universidades.

En innovación y sostenibilidad, destaca AgroBank Tech Digital INNovation, el mayor programa de aceleración de startups agroalimentarias, que posiciona a la entidad como referente en soluciones tecnológicas para el sector.

Todo este ecosistema se apoya en el AgroBank HUB, una plataforma que ofrece información sectorial, herramientas de toma de decisiones, marketplace y una comunidad de innovación para impulsar la modernización y digitalización del sector agroalimentario.