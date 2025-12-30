CaixaBank, reconocida a nivel internacional por sus políticas para promover la salud y el bienestar de sus profesionales

30 Dic 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la salud y el bienestar de sus profesionales, convirtiéndose en el primer banco en obtener la Sports & Healthy Company Certification gracias a su programa corporativo Somos Saludables.

Este distintivo internacional reconoce a las organizaciones que fomentan de forma activa la actividad física, el deporte y los hábitos saludables entre sus equipos. La certificación surge del acuerdo entre DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y ACES Europe, entidad con sede en Bruselas.

Para CaixaBank, este reconocimiento sitúa Somos Saludables como un referente internacional en buenas prácticas de gestión de personas, consolidando la apuesta por el bienestar físico, emocional y social como un eje estratégico con impacto real en la vida de los empleados.

Un programa de bienestar con visión 360º

Somos Saludables es un programa de bienestar integral que abarca la salud física, la salud emocional, el entorno social, los hábitos de vida y el bienestar financiero. Su objetivo va más allá de la prevención, buscando mejorar la calidad de vida dentro y fuera del entorno laboral.

El programa se estructura en distintos pilares coordinados desde el área de Personas, con un enfoque de mejora continua basado en el análisis de datos y la escucha activa de la plantilla.

Bienestar y apoyo emocional

El bienestar emocional es uno de los ejes clave, con iniciativas orientadas a la gestión emocional, el equilibrio personal y el apoyo profesional. Destacan servicios como la asistencia psicológica 24/7, programas de salud emocional con talleres y acompañamiento especializado, sesiones con expertos y acciones vinculadas a la diversidad, la inclusión y la conciliación.

El programa también impulsa el bienestar social, a través del voluntariado corporativo, el apoyo a las familias y actividades que refuerzan el sentimiento de pertenencia y las relaciones saludables entre compañeros.

Hábitos saludables y actividad física

CaixaBank mantiene una estrecha vinculación con el deporte, incluyendo el deporte paralímpico y la promoción de la igualdad de género. La certificación pone en valor sus políticas de fomento de la actividad física y los hábitos saludables entre la plantilla.

El programa incluye retos deportivos solidarios, acceso a plataformas de bienestar, comunidades deportivas internas, eventos y entrenamientos, así como acciones de educación nutricional, menús saludables y talleres prácticos.

Bienestar financiero

El bienestar financiero es un elemento diferencial del programa. CaixaBank ofrece herramientas como retribución flexible, beneficios sociales, ayudas familiares, clubes de descuentos y planes de ahorro y pensiones.

El objetivo es reforzar la seguridad económica de los empleados, conscientes de que la estabilidad financiera es clave para el bienestar global y la tranquilidad personal.