Los menús escolares pueden convertirse en un motor de salud y sostenibilidad ambiental

23 Dic 2025 por Redacción Irispress

Las comidas escolares podrían generar importantes beneficios para la salud humana, especialmente en la población infantil, al favorecer una alimentación equilibrada y prevenir problemas como la obesidad, la malnutrición o las enfermedades asociadas a dietas poco saludables. Diversos expertos subrayan que el entorno escolar es un espacio estratégico para consolidar hábitos alimentarios saludables desde edades tempranas.

Beneficios ambientales

Más allá del ámbito sanitario, los menús escolares también pueden contribuir de forma significativa a la salud del planeta. La introducción de productos locales, de temporada y de origen vegetal permitiría reducir la huella de carbono del sistema alimentario, así como el consumo de recursos naturales y la generación de residuos asociados a la producción y distribución de alimentos.

Una herramienta de política pública

Los especialistas coinciden en que reforzar las políticas públicas en torno a la alimentación escolar tendría un efecto multiplicador, al combinar educación, salud y sostenibilidad en un mismo marco de actuación. En este contexto, las comidas escolares se presentan como una herramienta eficaz para avanzar hacia modelos alimentarios más justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente.