La nieve y el fuerte oleaje ponen en aviso a cuatro provincias y a Melilla, con heladas en el norte

23 Dic 2025 por Redacción Irispress

La nieve y el fuerte oleaje han activado este lunes avisos meteorológicos en cuatro provincias y en Melilla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El episodio viene acompañado de un notable descenso de las temperaturas, con condiciones adversas tanto en zonas del interior como en el litoral.

Heladas en la meseta norte

En el norte peninsular se esperan temperaturas mínimas de hasta –2 ºC en puntos de León y Palencia, donde las heladas pueden complicar la circulación y afectar a las primeras horas de la jornada. La combinación de frío y precipitaciones en forma de nieve eleva el riesgo en carreteras secundarias y zonas de montaña.

Recomendaciones de precaución

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre. El episodio se enmarca en una situación de inestabilidad invernal que podría prolongarse en las próximas horas, con especial incidencia en áreas expuestas al viento y al oleaje.