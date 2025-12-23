La IA no puede revertir la crisis de amistad que dejaron las redes sociales, según Wired

23 Dic 2025 por Redacción Irispress

Un análisis publicado en WIRED sostiene que la inteligencia artificial no puede arreglar la crisis de la amistad humana que han provocado las redes sociales en las últimas dos décadas. El texto recuerda que plataformas como Meta Platforms e Instagram prometieron conectar personas de forma auténtica, pero terminaron por erosionar las interacciones cara a cara, dejando un tejido social más superficial y menos resiliente.

Los límites de la IA como sustituto social

La pieza señala que, aunque la IA puede ofrecer compañía artificial e incluso imitar una conversación, carece de las habilidades emocionales, la reciprocidad y la complejidad de las relaciones humanas reales. Ese déficit hace que la tecnología sea, en el mejor de los casos, un parche temporal y no un remedio estructural para la soledad o la degradación de los vínculos afectivos. Las interacciones mediadas por IA pueden inducir a una forma de relación “parasocial”, donde la persona proyecta deseos y expectativas en un agente que no responde como lo haría otro ser humano.

Reflexión sobre el futuro de la convivencia digital

El artículo destaca que la crisis relacional y de amistades reales no puede atribuirse exclusivamente a la IA, sino que es una consecuencia acumulada de cómo las redes sociales han modificado las prácticas sociales habituales. Las conversaciones triviales —como charlas en cafeterías o encuentros informales— siguen siendo insustituibles, y la tecnología, por potente que sea, no puede replicar plenamente ese tipo de interacción humana básica.

Según informa: ‘WIRED’