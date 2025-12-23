La AEPD alerta de que TikTok continúa transfiriendo datos de usuarios europeos a terceros

23 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha advertido de que TikTok sigue realizando transferencias de datos personales de usuarios europeos a terceros, una práctica que podría vulnerar la normativa comunitaria en materia de protección de datos. El aviso se produce en el marco de las actuaciones de supervisión que mantiene el organismo sobre las grandes plataformas digitales.

Transferencias fuera del marco europeo

Según la AEPD, estas transferencias afectarían a información personal de usuarios residentes en la Unión Europea y se estarían llevando a cabo fuera de los supuestos permitidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El organismo ha señalado que la cuestión resulta especialmente sensible cuando los datos se transfieren a países terceros que no ofrecen un nivel de protección equivalente al europeo.

Posibles actuaciones y seguimiento

La Agencia ha indicado que continuará analizando el alcance de estas prácticas y no descarta la adopción de medidas adicionales, incluidas sanciones, si se constata el incumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, ha reiterado la necesidad de que las plataformas digitales refuercen la transparencia y las garantías en el tratamiento de los datos personales de sus usuarios en Europa.