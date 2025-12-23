Igualdad investiga un posible crimen machista en Vizcaya que elevaría a 48 las víctimas en 2025

23 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Igualdad está recabando datos para confirmar si la muerte de una mujer registrada en Vizcaya corresponde a un nuevo caso de violencia machista. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por esta causa en lo que va de año ascendería a 48, según las cifras oficiales.

Coordinación institucional

Fuentes del departamento han señalado que se está trabajando de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con la autoridad judicial para esclarecer los hechos y determinar si existen indicios de violencia de género. Mientras dura la investigación, el caso permanece en fase de verificación y no se ha incorporado aún al cómputo definitivo.

Llamamiento contra la violencia machista

Desde Igualdad se ha reiterado la importancia de utilizar los recursos de atención y protección a las víctimas, así como de denunciar cualquier indicio de violencia. El Ministerio ha recordado que existen canales de ayuda activos las 24 horas y ha insistido en la necesidad de mantener la vigilancia institucional frente a una violencia que sigue siendo una grave lacra social.