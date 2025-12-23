España tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre para remitir a la UE el informe sexenal sobre el lobo

23 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Comisión Europea ha confirmado que España puede presentar hasta el próximo 31 de diciembre el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, un documento que debe remitirse periódicamente a la Unión Europea. La aclaración llega desde Bruselas, ante las dudas surgidas sobre los plazos administrativos para la entrega de este informe.

Un documento clave para la gestión de la especie

El informe sexenal forma parte de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria en materia de biodiversidad y sirve para evaluar la situación del lobo en los distintos Estados miembros. Su contenido es determinante para la adopción de políticas de conservación, gestión y, en su caso, control de la especie, un asunto que genera un intenso debate en varias comunidades autónomas.

Seguimiento por parte de la UE

Desde la Comisión Europea se ha subrayado que el cumplimiento de los plazos es esencial para garantizar una evaluación homogénea en toda la Unión. No obstante, Bruselas ha precisado que España se encuentra dentro del margen establecido y que el informe podrá incorporarse al análisis global una vez sea remitido antes de que finalice el año.