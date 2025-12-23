El sector veterinario pide al Gobierno ampliar a seis años el grado de Veterinaria

23 Dic 2025 por Redacción Irispress

Las organizaciones representativas de los veterinarios han reclamado al Gobierno de España la ampliación del grado de Veterinaria de cinco a seis años, con el objetivo de reforzar la formación académica y adaptarla a las crecientes exigencias sanitarias, científicas y regulatorias de la profesión.

Equiparación con el entorno europeo

El colectivo argumenta que la ampliación permitiría una mayor homologación con otros países del entorno europeo, donde los estudios veterinarios cuentan con una duración superior. Además, subrayan que el actual plan de estudios resulta insuficiente para abordar con profundidad ámbitos clave como la sanidad animal, la seguridad alimentaria, la salud pública o el control de zoonosis.

Impacto en la calidad asistencial

Desde el sector insisten en que una formación más extensa redundaría en una mejora de la calidad asistencial y preventiva, beneficiando tanto al bienestar animal como a la protección de la salud pública. La petición ha sido trasladada al Ejecutivo para su valoración en el marco de una posible revisión de los títulos universitarios sanitarios.