CaixaBank y Grupo Clipper’s entregan la recaudación solidaria del Cap Roig Festival 2025 a cinco entidades sociales de Girona y El Baix Empordà

23 Dic 2025 por Sergio Martínez

Cap Roig Festival: 25 años de música y compromiso social

El Cap Roig Festival ha cerrado su 25ª edición con la entrega de la recaudación solidaria de la iniciativa Cap Roig Solidari. Con motivo del aniversario, el festival ha reforzado su compromiso social, destinando parte de la recaudación de los conciertos y una campaña de donativos a fines solidarios. En total, se han recaudado más de 55.000 euros, repartidos entre cinco entidades sociales de Girona y el Baix Empordà.

El acto de entrega se celebró en el auditorio de CaixaBank en Girona, con la participación de Juli Guiu, presidente del Grupo Clipper’s y director del festival, y Josep Mª González, director territorial de CaixaBank en Cataluña. Ambos destacaron el impacto positivo del festival y la voluntad de consolidar Cap Roig Solidari como una línea estable de acción social.

Proyectos Cap Roig Solidari 2025

La recaudación de Cap Roig Solidari 2025 permitirá impulsar proyectos clave de las entidades beneficiarias:

Centro Ocupacional y Especial de Empleo Tramuntana : mantenimiento del Parc Tramuntana , financiación parcial de un vehículo adaptado y creación de una línea de reciclaje de corcho para generar oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual.

Asociación POTS : mejora de la climatización del Espacio POTS , favoreciendo el bienestar físico y emocional de sus usuarios.

Hospital Universitario Doctor Josep Trueta : creación de una unidad de dermatoscopia digital para la detección precoz del melanoma .

Fundación Vilagran Martistany (VIMAR) : financiación del servicio de orientación y apoyo a personas con diversidad funcional que viven de forma autónoma .

Fundación Arcadi Armangué Barceló: impulso a la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos contra la fibrosis quística, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

El Cap Roig Festival reafirma así su papel como motor cultural con impacto social real, fortaleciendo el vínculo entre música, territorio y solidaridad.