CaixaBank vuelve al mercado británico con una emisión de bonos Senior No Preferentes por valor de 500 millones de libras esterlinas

23 Dic 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank ha aprovechado el contexto favorable de los mercados y el buen tono inversor tras los debates sobre el Presupuesto del Reino Unido para realizar con éxito una emisión de un bono Senior No Preferente (SNP) por un importe de 500 millones de libras esterlinas. El bono tiene un vencimiento a seis años, con opción de amortización anticipada en el quinto año, y supone la octava emisión pública del banco en 2025, además de la primera del ejercicio en libras.

Con esta operación, CaixaBank regresa al mercado británico tras su última emisión en esta divisa, un bono Tier 2 lanzado en enero de 2023. La colocación coincide, además, con la amortización del primer bono en libras emitido por la entidad, ejecutada en la misma fecha. Tras esta operación, el banco mantiene tres emisiones públicas vivas en GBP: dos bonos SNP y un bono subordinado Tier 2. Junto con la emisión triple tramo en dólares realizada en junio por 3.000 millones, esta transacción refuerza la diversificación de la base inversora, con un 34 % del Funding Plan 2025 ejecutado en divisa distinta al euro.

La demanda final superó los 1.500 millones de libras, lo que supone una sobresuscripción de tres veces el importe ofertado. Este elevado interés permitió ajustar el precio hasta 98 puntos básicos sobre UKT, 12 pbs por debajo del nivel inicial. Se trata del spread más estrecho logrado por un banco español en una emisión GBP SNP, reflejo del sólido reconocimiento de la calidad crediticia de CaixaBank entre los inversores internacionales. El cupón se situó en el 4,75 %.

Esta es la tercera emisión de deuda SNP de CaixaBank en 2025, tras la colocación de 1.000 millones de euros en enero y la emisión en dólares estadounidenses por 3.000 millones en julio. La operación se alinea con los planes de financiación mayorista del Plan Estratégico 2025-2027, reforzando la posición de pasivos bail-inables y el compromiso del banco con la protección de acreedores senior y depositantes.

Las entidades colocadoras han sido CaixaBank, Jefferies, Lloyds, NatWest y Nomura.