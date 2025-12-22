Venezuela anuncia la salida de un petrolero de Chevron pese al bloqueo marítimo de Estados Unidos

22 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno de Venezuela ha anunciado la salida de un petrolero de la compañía estadounidense Chevron en un contexto marcado por el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos. El movimiento se produce en medio de las tensiones entre ambos países y vuelve a situar en el centro del debate la situación del sector energético venezolano y las sanciones internacionales.

Tensiones en torno a la actividad petrolera

Según las autoridades venezolanas, la salida del buque demuestra la continuidad de determinadas operaciones petroleras a pesar de las restricciones vigentes. El Ejecutivo insiste en que estas acciones se desarrollan conforme a los acuerdos existentes y denuncia que el bloqueo marítimo afecta de forma directa a la economía del país y a su capacidad de exportación de crudo.

La presencia de Chevron en Venezuela ha sido objeto de atención en los últimos meses, al tratarse de una de las pocas compañías estadounidenses con autorización para operar en el país. El anuncio se interpreta como un nuevo episodio en la compleja relación entre Caracas y Washington, marcada por las sanciones, las negociaciones diplomáticas y el peso estratégico del petróleo.