Un atentado con coche bomba acaba con la vida de un general ruso en Moscú

22 Dic 2025 por Redacción Irispress

Un general del Ejército ruso ha fallecido este martes a causa de la explosión de un coche bomba en Moscú, según han informado fuentes oficiales. El atentado, ocurrido en una zona urbana de la capital, ha provocado una rápida respuesta de los servicios de seguridad y ha elevado la alerta en la ciudad.

Investigación en marcha y refuerzo de la seguridad

Las autoridades rusas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar a los responsables. Aunque por el momento no se han facilitado detalles sobre la autoría, los investigadores trabajan con varias hipótesis y han reforzado las medidas de seguridad en puntos estratégicos de Moscú.

La muerte del alto mando militar supone un golpe significativo en un contexto de especial tensión para Rusia. El suceso se suma a otros episodios de violencia registrados en los últimos meses y vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de figuras clave, mientras el Kremlin insiste en que llegará hasta el final para identificar y castigar a los responsables del atentado.