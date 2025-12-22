Propuesta de ocio: CaixaForum Zaragoza descubre al Berlanga más íntimo en una gran muestra dedicada al cineasta

22 Dic 2025 por Redacción Irispress

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, junto a los comisarios Sol Carnicero y Bernardo Sánchez Salas, y el asesor de contenidos y responsable de los audiovisuales, José Luis García-Berlanga, han presentado la exposición Interior Berlanga. Cine, vida y humor, dedicada a una de las figuras más influyentes del cine español.

Berlanga, un referente del cine español

Luis García-Berlanga (1921-2010) es uno de los cineastas españoles más reconocidos a nivel internacional. Su filmografía incluye títulos fundamentales como Bienvenido, Mister Marshall, Plácido, El verdugo o La escopeta nacional, obras que marcaron un antes y un después en la forma de retratar la sociedad española.

Tras su paso por CaixaForum Barcelona, València y Sevilla, donde fue visitada por más de 160.000 personas, la muestra llega ahora a Zaragoza.

Una mirada inédita a su universo personal

La exposición, desarrollada en colaboración con la Filmoteca Española, ofrece una visión íntima y nunca antes mostrada del cineasta. El proyecto se apoya en la catalogación y digitalización de su archivo personal, adquirido por el Ministerio de Cultura y accesible por primera vez al público.

El recorrido permite descubrir tanto al Berlanga más conocido como al más desconocido, acercándolo a públicos cinéfilos y a nuevas generaciones.

Un recorrido expositivo con lenguaje cinematográfico

La muestra se articula como un largo plano secuencia, en clara referencia al estilo narrativo del director. El diseño expositivo, a cargo de Carles Berga, se divide en una introducción y seis ámbitos temáticos, entre ellos:

La habitación de Berlanga

El magisterio del cineasta

La vida detrás de las películas

Eros, miedos y fetiches

La falla como metáfora final

El concepto de “lo berlanguiano”

El archivo como corazón del proyecto

Según su hijo, José Luis García-Berlanga, la exposición es “el proyecto que le habría gustado ver a mi padre”. Cuadernos escolares, cartas, diarios, guiones inéditos y documentos personales conforman un archivo que amplía y completa la imagen pública del director.

Tras su fallecimiento, todo este material fue conservado en más de 70 cajas, abiertas y estudiadas a partir de 2022 gracias a la colaboración entre la Fundación ”la Caixa”, la familia Berlanga y el Ministerio de Cultura.

Berlanga y la historia de España

El archivo no solo refleja la trayectoria personal del cineasta, sino que constituye también un testimonio de la España del siglo XX. Su obra analiza la historia desde lo cotidiano, con una mirada crítica, compasiva y profundamente humana, marcada por el humor y la ironía.

La exposición aborda episodios clave de su vida, como su paso por la División Azul, su relación con la censura franquista o su temprano interés por la poesía.

El proceso creativo y el cine como oficio

Uno de los ámbitos centrales profundiza en la forma de trabajar de Berlanga, mostrando storyboards, hojas de reparto, fotografías de rodaje y proyectos no realizados. Se pone en valor el contraste entre la supuesta dificultad creativa que él mismo confesaba y la precisión técnica y narrativa de sus películas.

También se destaca su reconocimiento internacional, su paso por Hollywood y su influencia en Europa y Latinoamérica.

Eros, humor y miedo a la muerte

El erotismo, los fetiches y los miedos ocupan un espacio propio. Eros y Tánatos se entrelazan en su cine como herramientas para hablar de la vida, la muerte y la supervivencia emocional, siempre desde el humor como mecanismo de resistencia.

La falla como final simbólico

El recorrido concluye con Inventario y cremá. La falla, una instalación que remite a las raíces valencianas de Berlanga. El fuego actúa como metáfora de la memoria, la destrucción y el renacimiento, cerrando la exposición con una experiencia sensorial y simbólica.

¿Qué significa “berlanguiano”?

En el vestíbulo, un ensayo audiovisual reúne a figuras del cine, la música y la literatura para reflexionar sobre el término “berlanguiano”, incorporado en 2020 al diccionario de la RAE. La conclusión es clara: ninguna definición logra abarcar completamente su significado.

Actividades y programación paralela

La exposición se complementa con conferencias, mesas redondas, proyecciones y lecturas dramatizadas, así como con el ciclo Tiempo de Cine, que revisa algunas de sus películas más emblemáticas.

Además, CaixaForum+ incorpora a su catálogo documentales y piezas audiovisuales que profundizan en la figura y legado del cineasta.