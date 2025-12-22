Los nervios y la ilusión marcan la antesala del Sorteo entre los niños de San Ildefonso

22 Dic 2025 por Redacción Irispress

A pocas horas de que comience el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los nervios se mezclan con la ilusión entre los niños y niñas de la Residencia Internado San Ildefonso, encargados un año más de cantar los premios. Sus familiares reconocen que los pequeños viven el momento con expectación, conscientes de la responsabilidad y del simbolismo que rodea a una de las citas más seguidas del año.

Expectación en una tradición centenaria

“Están nerviosos, pero con mucha ilusión”, señalan padres y madres a las puertas del sorteo, donde los ensayos de las últimas semanas han servido para ganar confianza. Para muchos de los menores, participar supone una experiencia única, marcada por la disciplina, la convivencia y la emoción de formar parte de una tradición que se remonta a hace más de dos siglos.

El Sorteo de Navidad volverá a situar a los niños de San Ildefonso en el centro de todas las miradas, con millones de personas pendientes de sus voces. Mientras tanto, las familias confían en que los pequeños disfruten del momento y recuerdan que, más allá de los premios, la jornada quedará grabada como un recuerdo especial en su formación y en la memoria colectiva.