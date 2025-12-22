Las redes sociales aumentan la retirada de contenidos de odio, según datos de Oberaxe

22 Dic 2025 por Redacción Irispress

La retirada de contenidos de odio en redes sociales experimentó un aumento significativo entre octubre y noviembre, al pasar del 42% al 51%, según el último informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). Los datos reflejan una mayor respuesta por parte de las plataformas digitales ante este tipo de mensajes, tras las denuncias y avisos emitidos por usuarios y organismos especializados.

Mayor eficacia tras las denuncias

El informe señala que este incremento está relacionado con una mejora en los mecanismos de moderación y en la colaboración entre las redes sociales y las entidades que supervisan los discursos de odio en el entorno digital. Aun así, Oberaxe advierte de que una parte relevante de los contenidos denunciados sigue sin ser retirada, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de control.

Desde el observatorio subrayan que, pese a la evolución positiva de los datos, el discurso de odio continúa siendo un problema persistente en internet. Por ello, insisten en la importancia de mantener la vigilancia, fomentar la denuncia ciudadana y exigir a las plataformas un mayor compromiso para garantizar entornos digitales seguros y respetuosos.