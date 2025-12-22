La venta de décimos de la Lotería de Navidad crece un 1,4% y alcanza los 3.554 millones de euros

22 Dic 2025 por Redacción Irispress

Las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han aumentado un 1,4% respecto al año anterior, hasta situarse en los 3.554 millones de euros, según los datos oficiales. La cifra confirma la recuperación del consumo en uno de los sorteos más emblemáticos del calendario y consolida la tendencia al alza registrada en los últimos años.

Un sorteo que mantiene su tirón popular

El incremento de las ventas refleja el fuerte arraigo social del sorteo navideño, que vuelve a movilizar a millones de personas en todo el país. La compra compartida de décimos entre familiares, amigos y compañeros de trabajo continúa siendo uno de los principales motores del aumento de la recaudación, junto al impulso de las ventas por canales digitales.

Desde Loterías y Apuestas del Estado destacan que estos datos ponen de manifiesto la estabilidad del Sorteo de Navidad como uno de los grandes acontecimientos económicos y sociales del año. El tradicional sorteo, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, repartirá miles de millones de euros en premios y volverá a concentrar la atención de buena parte de la ciudadanía.