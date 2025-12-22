La Fundación SGAE propone una ‘Navidad de cine’ con las mejores películas españolas del año

La Fundación SGAE ha puesto en marcha el ciclo ‘Navidad de cine’, una iniciativa que reunirá algunas de las mejores películas españolas del año en la Sala Berlanga de Madrid. La programación, que se desarrollará durante las fiestas navideñas, ofrece al público la oportunidad de disfrutar en pantalla grande de títulos destacados del reciente panorama cinematográfico nacional.

Un ciclo para acercar el cine español al público

La propuesta incluye una cuidada selección de largometrajes que han tenido una notable acogida por parte de la crítica y los espectadores. Con este ciclo, la Fundación SGAE refuerza su apuesta por la difusión del cine español y por el apoyo a sus creadores, ofreciendo un espacio de encuentro entre el público y las producciones más relevantes del año.

Desde la entidad organizadora subrayan que ‘Navidad de cine’ busca convertir la Sala Berlanga en un punto de referencia cultural durante estas fechas, promoviendo el acceso a la cultura y el disfrute del cine nacional. La iniciativa se consolida así como una alternativa cultural para quienes permanecen en Madrid durante las vacaciones navideñas.