El Reina Sofía se alía con la Fundación de los Ferrocarriles para impulsar proyectos culturales conjuntos
22 Dic 2025 por Redacción Irispress
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles han suscrito un acuerdo de colaboración para el desarrollo de actividades culturales conjuntas. La iniciativa busca establecer sinergias entre ambas instituciones y fomentar nuevas propuestas que conecten el arte contemporáneo con el patrimonio ferroviario y su dimensión social e histórica.
Exposiciones, programas educativos y actividades divulgativas
El convenio contempla la organización de exposiciones, encuentros, programas educativos y acciones de divulgación cultural que acerquen estos contenidos a públicos diversos. A través de esta colaboración, ambas entidades pretenden ampliar el alcance de sus respectivos proyectos y promover una reflexión compartida sobre la cultura, la memoria y la transformación del territorio.
Desde el Reina Sofía y la Fundación de los Ferrocarriles destacan que este acuerdo refuerza su compromiso con la difusión cultural y el acceso al conocimiento. La colaboración se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación institucional que apuesta por el diálogo entre disciplinas y por la creación de espacios culturales abiertos e innovadores.