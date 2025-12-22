El Gordo de Navidad, el 79.432, convierte a León en el gran protagonista del sorteo

22 Dic 2025 por Redacción Irispress

El número 79.432 ha resultado agraciado con el premio principal del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, conocido como “El Gordo”. La mayor parte de los décimos premiados se vendieron en la provincia de León, que celebra este año un golpe de suerte que moviliza a cientos de personas en la localidad y alrededores.

León, epicentro de la alegría navideña

El reparto del premio ha generado escenas de alegría y celebración entre los compradores de la zona, que destacan la tradición y la ilusión que acompaña a cada sorteo navideño. Comercios, administraciones de lotería y vecinos se suman a las celebraciones, mientras los agraciados comienzan a planificar cómo disfrutar del inesperado premio.

La adjudicación del “Gordo” vuelve a situar a León en el centro de la atención mediática y confirma la arraigada costumbre española de seguir el sorteo con emoción y esperanza. La jornada, que combina nervios y entusiasmo, deja un rastro de alegría que se prolongará durante las fiestas en toda la comunidad.