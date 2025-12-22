El 70.048, segundo premio del sorteo, vendido en Madrid

22 Dic 2025 por Redacción Irispress

El número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo de la Lotería de Navidad, ha sido vendido en Madrid, repartiendo una importante cantidad de dinero entre los afortunados poseedores de este número. El premio está dotado con 125.000 euros al décimo, lo que ha generado expectación y celebraciones entre los premiados en distintos puntos de la ciudad.

Un premio muy repartido

La venta del 70.048 en la capital refuerza, un año más, el protagonismo de Madrid en el sorteo más popular del calendario español. Aunque todavía se está confirmando el alcance exacto del reparto, los primeros datos apuntan a una distribución amplia, lo que permite que el impacto económico del premio llegue a numerosos hogares.

El segundo premio es tradicionalmente uno de los más valorados del sorteo, no solo por su cuantía, sino también por la elevada probabilidad de estar repartido en varias administraciones. En esta edición, el 70.048 se suma a la lista de números que han convertido el día del sorteo en una jornada marcada por la ilusión y la celebración en la capital.