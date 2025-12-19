Trump afirma que no descarta una guerra con Venezuela

19 Dic 2025 por Redacción Irispress

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela, al ser preguntado por la situación política y de seguridad en el país sudamericano. Sus declaraciones reabren un escenario de tensión retórica en torno a Caracas, especialmente en un contexto de campaña y de endurecimiento del discurso sobre política exterior.

Escalada verbal y presión internacional

Trump sostuvo que Estados Unidos debe mantener “todas las opciones sobre la mesa” frente al Gobierno venezolano, al que volvió a acusar de desestabilizar la región. Aunque no anunció medidas concretas ni un cambio inmediato de estrategia, sus palabras contrastan con los intentos diplomáticos recientes de la actual Administración estadounidense y con los contactos internacionales orientados a reducir la confrontación.

Las declaraciones han generado reacciones tanto en el ámbito político como diplomático, al tratarse de un planteamiento que incrementa la incertidumbre regional. Por el momento, no hay indicios de movimientos militares, pero el mensaje refuerza la presión sobre Venezuela y reaviva el debate sobre el enfoque de Washington hacia América Latina.